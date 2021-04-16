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Ракурс
Экспериментальную COVID-вакцинацию начали в Моршине. Фото:

Экспериментальную COVID-вакцинацию начали в Моршине

16 апр 2021, 17:20
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Пилотный проект по массовой вакцинации от коронавируса начали во Львовской области.

В курортном Моршине 16 апреля начали одновременно вакцинировать от COVID-19 большую часть жителей города. Эксперимент проводится в рамках пилотного проекта Министерства здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Всего в городе проживают 4 тыс. 239 человек. По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, вакцинация большинства населения города позволит создать максимально безопасные условия для людей, которые прибывают в Моршина оздоровиться. Такая экспериментальная вакцинация позволит создать 70% иммунной прослойки.


Власти уже выделили для иммунизации жителей Моршина 2 тыс. 400 доз вакцины CoronaVac. В облгосадминистрации уверены, что благодаря этому проекту удастся изучить и проанализировать эффективность вакцинации населения от иммуноуправляемых инфекций в отдельно взятом населенном пункте.

Напомним, в Черкасской области за пять дней подряд — с 10 по 14 апреля — не было сделано ни одной прививки от коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Ракурс


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