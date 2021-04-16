Катастрофа самолета МАУ была намеренной атакой Ирана – Данилов. Фото: УП

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Катастрофа самолета МАУ была намеренной атакой Ирана, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По его мнению, Иран мог умышленно сбить украинский самолет, чтобы положить конец военной эскалации с США. Об этом Данилов заявил в интервью канадскому изданию Globe and Mail.

Катастрофа произошла в ту же ночь, когда Тегеран обстрелял американские базы в Ираке в ответ на убийство своего генерала Касема Сулеймани.

Иран не позволяет никому изучать эту трагедию, они задерживают или замедляют любые расследования. Тот факт, что они сами проводят расследование, достаточно удивляет, вежливо говоря, — отметил Данилов.

Он также не верит, что катастрофа была случайной.

Это было намеренно. Это была сознательная атака, — подчеркнул секретарь СНБО.



При этом издание отмечает, что власти Канады не поддерживают позицию Украины, хотя и недовольны версией Ирана о человеческом факторе.

Напомним, «Боинг» МАУ сбили двумя зенитными ракетами в иранском небе 8 января 2020 года. Украина осталась одна в расследовании сбивания пассажирского самолета, рассказывал в феврале 2021 года заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.