Магнитная буря и заморозки – погода в Украине 17 апреля. Фото: Слово и дело

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Погода в Украине в субботу, 17 апреля, будет солнечной на юге и в то же время дождливой на севере, ночью прогнозируют заморозки.

Ветер юго-западный, юго-восточный, 4−13 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 17 апреля будет дождливой. Температура воздуха ночью ожидается 5−7° выше нуля, днем ​​будет 9−11° тепла.

Погода в Харькове также ожидается с дождем. Столбики термометров ночью покажут 4−6° тепла, а днем ​​будет 11−13° выше нуля.

Погода в Одессе ожидается без существенных осадков. Температура ночью будет 3−5° с отметкой плюс, днем ожидается 11−13° тепла.

Погода во Львове будет с дождем и мокрым снегом. Столбики термометров ночью покажут 1−3° тепла, днем ​​ожидается 8−10° с отметкой плюс.

Погода в Карпатах ночью ожидается с дождем, а днем ​​осадков не прогнозируют. Ночью будет 3−5° выше нуля, днем ​​прогнозируют 10−12° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 17 апреля будет неспокойной, ночью ожидается слабая магнитная буря.