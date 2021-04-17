Погода в Украине. Фото: mi100.info

https://racurs.ua/n153414-kratkovremennye-dojdi-i-sneg-pogoda-v-ukraine-na-18-aprelya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 18 апреля удивит граждан мокрым снегом.

Кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя прогнозируются в западных областях. В северных областях и Донбассе обещают дождь. На остальной территории сохранится облачная погода. Ветер обещают юго-западный 5−10 м/с. Ночью столбики термометров покажут от 1° тепла до 7° тепла, а днем воздух прогреется до 8−16° выше нуля по Цельсию. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 18 апреля будет с кратковременными дождями. Ночью температуру воздуха прогнозируют 5−7° тепла, а воздух прогреется до 9−11° выше нуля.

Погода в Харькове в воскресенье будет дождливой в течение суток. Температуру воздуха ночью прогнозируют 4−6° с отметкой плюс, а днем обещают 11−13° тепла.

Погода Одессе в ближайшие сутки будет радовать теплом, ожидается переменная облачность. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют от 3° до 5° тепла, а днем обещают 1−13° выше нуля.

Погода во Львове завтра днем будет дождливой, прогнозируют и мокрый снег. Столбики термометров ночью покажут 1−3° тепла, а днем обещают 8−10° выше нуля.

Погода в Карпатах 18 апреля будет с дождем и мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 1° тепла до 5° мороза, а днем от 8−13° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 18 апреля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 17 апреля будет солнечной на юге и в то же время дождливой на севере. Температура воздуха днем прогнозировалась до 14° тепла.