Десантные корабли Северного флота РФ. Фото: Sabah

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Группа российских кораблей Каспийской флотилии прошла под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашла в Черное море.

Россия перебросила из Каспийского в Черное море 15 кораблей. Среди них — три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения. Боевые суда вроде бы должны принять участие в зачетных морских учениях. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ.

Кроме того, турецкое издание Sabah 17 апреля сообщило, что два больших десантных корабля Северного флота «Александр Отраковский» и «Кондопога» прошли пролив Босфор в Турции и уже вошли в акваторию Черного моря. Катер береговой охраны Турции сопровождал российские военные корабли «из соображений безопасности».

Напомним, Россия перебросила в Черное море 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров. Россияне заявляли, что межфлотский переход происходит в рамках «сдачи контрольной проверки за зимний период обучения».