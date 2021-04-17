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Ракурс
Десантні кораблі Північного флоту РФ. Фото: Sabah

Група військових кораблів Росії зайшла в Чорне море (ФОТО, ВІДЕО)

17 кві 2021, 17:13
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Група російських кораблів Каспійської флотилії пройшла під Кримським мостом по Керченській протоці та зайшла у Чорне море.

Росія перекинула з Каспійського в Чорне море 15 кораблів. Серед них — три артилерійських і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення. Бойові судна начебто повинні взяти участь у залікових морських навчаннях. Про це повідомила прес-служба Південного військового округу РФ.

Крім того, турецьке видання Sabah 17 квітня повідомило, що два великі десантні кораблі Північного флоту Росії «Александр Отраковский» і «Кондопога» пройшли протоку Босфор у Туреччині й вже увійшли в акваторію Чорного моря. Катер берегової охорони Туреччини супроводжував російські військові кораблі «з міркувань безпеки».

Десантні кораблі Північного флоту РФ. Фото: Sabah

Десантні кораблі Північного флоту РФ. Фото: Sabah


Нагадаємо, Росія перекинула в Чорне море 15 кораблів Каспійської флотилії, в тому числі три артилерійських і вісім десантних катерів. Росіяни заявляли, що міжфлотський перехід відбувається у рамках «здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання».

Джерело: Ракурс


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