МИД Украины. Фото: Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/n153415-ukraina-vysylaet-rossiyskogo-diplomata-iz-za-zaderjaniya-konsula-v-rf.html

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Украина высылает российского дипломата из-за задержания в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка.

Старший дипломат посольства РФ должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с понедельника, 19 апреля. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве отметили, что Москва устраивает провокации против украинских дипломатов на фоне эскалации ситуации у украинских границ и массированной антиукраинской пропаганды. Также МИД выразил протест из-за задержания консула.

Такие действия российских властей грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях от 1963 года и в очередной раз подтверждают выбранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной, — заявили в МИД.



Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России задержали украинского консула Александра Сосонюка. Российская спецура утверждала, что дипломат якобы получил от россиянина «информацию закрытого характера». В Министерстве иностранных дел России заявили, что украинский консул должен покинуть территорию Российской Федерации до 22 апреля.

В украинском МИД заявили, что задержание было фактически нападением, обвинили Москву в еще одной провокации. Любые надуманные обвинения против Сосонюка Киев отвергает.