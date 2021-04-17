День радиолюбителя отмечают 18 апреля. Фото: gazeta-efremov.ru

https://racurs.ua/n153419-18-aprelya-otmechaut-den-dostoprimechatelnostey-i-den-radiolubitelya.html

Ракурс

18 апреля православные христиане чтят память чтеца Феодула и преподобной Феодоры Солунской. Они отличались благочестием и праведной жизнью.

В народном календаре эта дата получила названия Федул-ветреник, Федора-ветреница. Считалось, что 18 апреля ветер обладает большой магической силой. В этот день в домах открывали настежь окна и запускали в дом сквозняки. Хозяйки стирали постель и одежду и пытались высушить все на улице. Наши предки верили, что ветер зарядит вещи своей силой, и все в семье будут здоровыми.

Народные приметы на 18 апреля:

Если на окраине все отчетливо слышно — жди непогоды и ветреной погоды.

День теплый и безветренный, а ночью становится прохладно — будет хорошая погода.

Глухари токуют — в ближайшее время погода улучшится.

В Украине 18 апреля — день основания Общества Красного Креста в Украине, первый съезд общества состоялся 15−18 апреля 1918 года, поэтому 18 апреля считается датой начала деятельности Красного Креста в Украине.

В мире 18 апреля отмечают Международный день памятников и исторических мест — этот праздник проходит под девизом сохранения памятников и других выдающихся мест, которые несут в себе историческую ценность для общества.

Также 18 апреля отмечают Всемирный день радиолюбителя, поскольку в этот день в 1925 году в Париже основали Международный союз. Кроме того, 18 апреля в мире отмечают Всемирный день «Дай пять», День газетного обозревателя, День независимости владельцев домашних животных.

18 апреля в истории:

1187 год — в Киевской летописи в связи со смертью переяславского князя Владимира Глебовича появилось первое упоминание Украины.

1846 год — американец Роял Эрл Гаусс запатентовал телеграфный аппарат.

1902 год — Дания стала первой страной, в которой отпечатки пальцев стали использоваться для установления личности преступников.

Напомним, 14 апреля Кабинет министров согласовал указ президента Владимира Зеленского о введении в Украине нового профессионального праздника — Дня Государственной службы специальной связи и защиты информации. Этот праздник ежегодно будут отмечать 25 мая.