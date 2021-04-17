Церемония прощания с принцем Филиппом. Фото: AP

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Похороны герцога Эдинбургского принца Филиппа состоялись 18 апреля на территории Виндзорского замка.

Карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, не позволял большого количества людей на церемонии прощания. Были самые родные — королева Елизавета II и ее дети — дочь Анна и сыновья Чарльз, Эдвард и Эндрю, внуки Уильям и Гарри. Последний на днях прибыл из США, но без своей жены. Врачи не рекомендовали Меган Маркл лететь из-за беременности. Трансляцию похорон проводили британские СМИ.

За гробом к часовне направлялась траурная процессия — шагали морские пехотинцы и военные из других армейских подразделений, с которыми Филипп был связан службой. Шел личный секретарь, пажи и камердинеры и члены королевской семьи. Королева ехала на авто, а на церемонии прощания сидела ближе всего к алтарю.

Гроб Филиппа был покрыт его личным штандартом, который символизировал все этапы его жизни. На штандарте лежала его сабля и флотская фуражка.

Принца Филиппа похоронят в королевском склепе. В тот же день в Великобритании кончится недельный траур.

Напомним, британский принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II, скончался 9 апреля. На момент смерти ему было 99 лет. В течение 73 лет он состоял в браке с Елизаветой II.