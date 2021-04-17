Матч между «Шахтером» и «Динамо». Фото: Twitter

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Ракурс

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» 17 апреля подарили массу эмоций любителям футбола.

«Горняки» принимали киевлян на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве. Сегодняшний матч 22 тура украинской Премьер-лиги хоть и не был богатым на события, но был напряженным. В итоге победа была за киевлянами. Матч завершился со счетом 1−0.

Уже в начале первого тайма соперники обменялись ударами в сторону ворот, но до забитых голов дело не дошло. При этом игра была довольно жесткой — за первую половину встречи главный арбитр матча Екатерина Монзуль показала четыре желтые карточки. Грубая игра привела к тому, что на 33 минуте судья поставил пенальти в ворота «Динамо» — Маркос Антонио нарушил правила на Андриевском. Одиннадцатиметровый удар четко реализовал Де Пена.

Второй тайм горняки пытались атаковать, но подопечные Мирчи Луческу хорошо оборонялись. Сделанные замены на счет на табло не повлияли. В итоге — победа за киевлянами.

«Шахтер» — «Динамо Киев» 0:1

Гол: Де Пена, 34 (пен.)

«Шахтер»: Трубин — Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Степаненко — Марлос (Дентиньо, 71), Майкон (Судаков, 81), Маркос Антонио (Тете, 46), Соломон (Фернандо, 64) — Мораес.

«Динамо» Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Андриевский (Шапаренко, 71), Шепелев — Караваев (Цыганков, 74), Буяльский (Гармаш, 79), Де Пена (Родригес, 70) — Беседин.

Предупреждения: Матвиенко, Бондарь, Майкон, Кривцов — Кендзера, Буяльский.

В турнирной таблице УПЛ «Динамо» до сих пор опережает «Шахтер» на 10 очков. Горнякам крайне необходима была победа, но киевляне все же сумели добыть важные три очка и почти стали чемпионами.

Напомним, депутаты Львовского областного совета намерены переименовать стадион «Арена Львов» в честь Степана Бандеры — одного из лидеров национально-освободительного движения Украины в 20 веке.