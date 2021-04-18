«Петров» та «Баширов», фото: «Информ-UA»

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Чехія у зв’язку з «розслідуванням обставин тяжкого злочину» оголосила в розшук громадян Росії Олександра Петрова та Руслана Боширова, яких також підозрюють у резонансному отруєнні Сергія та Юлії Скрипалів, вчиненому у британському місті Солсбері у 2018 році.

Про це повідомляє прес-служба поліції Чехії.

Зазначається, що особи, які використовували паспорти з іменами відповідних осіб, у період 11 по 16 жовтня 2014 року могли перебувати на території Чехії — спочатку в Празі, потім в Моравсько-Сілезькому та Злінському краях.

Також, за інформацією чеської поліції, вказані особи використовували ще два паспорти — молдавський паспорт на ім’я Ніколая Попа, 1979 року народження, та паспорт Таджикистану, виданий на ім’я Руслана Табарова, 1975 року народження.

Чеська поліція також опублікувала фотознімки підозрюваних — на них зображені чоловіки, схожі на осіб, яких британські спецслужби раніше називали причетними до отруєння в Солсбері.

Раніше розслідувальна мережа Bellingcat та видання The Insider довели, що «Петров» і «Боширов» насправді є співробітниками Головного розвідувального управління РФ, справжні імена яких Александр Мішкін та Анатолій Чепіга.

За повідомленнями чеських ЗМІ, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш і міністр внутрішніх справ та виконувач обов’язків міністра закордонних справ Ян Гамачек 17 квітня заявили, що правоохоронні органи мають обґрунтовані підозри щодо причетності представників ГРУ РФ до вибуху на комплексі боєприпасів у Врбетиці у 2014 році.

У зв’язку з цим, з Чехії висилають 18 співробітників посольства Росії, яких вважають агентами російських спецслужб.

Вибух на військовому складі у Врбетиці забрав життя двох місцевих працівників та завдав значних руйнувань.

У чеській поліції вважають, що причиною цього вибуху могла бути спроба запобігти поставці чеської зброї Україні, повідомляє видання Aktualne. cz з посиланням на інформовані джерела.

У період, на який припав вибух, зброя, придбана болгарським посередником, мала бути вилучена зі складу та надіслана українським військам. Проте сам вибух, на думку чеських правоохоронців, ймовірно, стався передчасно.

Вибух, мабуть, мав статися не в Чехії, а пізніше під час транспортування зброї в іншу країну, — зазначив співрозмовник видання.

Поліція також розглядає можливість того, що вибух міг бути спричинений неналежним поводженням зі зброєю двох працівників складу, які загинули.

Один важливий аспект: і Мішкіну, і Чепізі Путін вручив нагороди «Герой Росії» наприкінці 2014 року — на початку 2015 року. Ми завжди вважали, що це стосувалося їхньої участі в Криму. Однак ця успішна операція в Чехії є набагато більш імовірним поясненням, — зазначив на своїй сторінці у Твіттері журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.



Нагадаємо, на початку 2019 року «Петров» та «Баширов» потрапили під санкції Євросоюзу.