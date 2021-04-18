В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n153424-koronavirus-zabrav-jyttya-vje-mayje-40-tys-ukrayinciv-infografika.html

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Коронавірус продовжує забирати життя українців. За минулу добу, 17 квітня, померли 250 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Водночас одужали за добу 6 тис. 523 особи.

Загалом за добу виявлено 10 тис. 282 нових випадків COVID-19, серед них 456 дітей та 161 медпрацівник.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах:

Харківській області — 1 тис. 590;

Дніпропетровській області — 1 тис. 114;

Київській області — 597;

Одеській області — 595;

Чернігівській області — 587.

За добу здійснено 60 тис. 380 тестувань на коронавірус.

Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 424 тис. 645 осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу епідемії коронавірусу.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні: