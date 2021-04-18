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В Україні триває епідемія коронавірусу
Коронавірус забрав життя вже майже 40 тис. українців (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n153424-koronavirus-zabrav-jyttya-vje-mayje-40-tys-ukrayinciv-infografika.htmlРакурс
Коронавірус продовжує забирати життя українців. За минулу добу, 17 квітня, померли 250 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Водночас одужали за добу 6 тис. 523 особи.
Загалом за добу виявлено 10 тис. 282 нових випадків COVID-19, серед них 456 дітей та 161 медпрацівник.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах:
- Харківській області — 1 тис. 590;
- Дніпропетровській області — 1 тис. 114;
- Київській області — 597;
- Одеській області — 595;
- Чернігівській області — 587.
За добу здійснено 60 тис. 380 тестувань на коронавірус.
Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 424 тис. 645 осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу епідемії коронавірусу.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 1 млн 946 тис. 510 осіб;
- одужали 1 млн 482 тис. 79 осіб;
- померли 39 тис. 786 хворих.
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