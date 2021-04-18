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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Коронавірус забрав життя вже майже 40 тис. українців (ІНФОГРАФІКА)

18 кві 2021, 09:58
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Коронавірус продовжує забирати життя українців. За минулу добу, 17 квітня, померли 250 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Водночас одужали за добу 6 тис. 523 особи.

Загалом за добу виявлено 10 тис. 282 нових випадків COVID-19, серед них 456 дітей та 161 медпрацівник.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах:

  • Харківській області — 1 тис. 590;
  • Дніпропетровській області — 1 тис. 114;
  • Київській області — 597;
  • Одеській області — 595;
  • Чернігівській області — 587.

За добу здійснено 60 тис. 380 тестувань на коронавірус.

Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 424 тис. 645 осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу епідемії коронавірусу.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 1 млн 946 тис. 510 осіб;
  • одужали 1 млн 482 тис. 79 осіб;
  • померли 39 тис. 786 хворих.

Коронавірус в Україні, інфографіка: Максим Степанов

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Джерело: Ракурс


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