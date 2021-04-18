В Україні триває вакцинація від коронавірусу, фото:

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Ракурс

Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася у лютому. Станом на сьогодні, 18 квітня, вже щеплено 449 тис. 194 особи.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Вакцинація від коронавірусу передбачає введення двох доз вакцини:

першу дозу вже отримали 449 192 особи;

дві дози — п’ять осіб (з них дві особи отримали одну з доз за межами України).

За минулу добу, 17 квітня, в Україні було здійснено 3 тис. 333 щеплення від COVID-19.

Найбільше щеплень за добу зроблено в таких регіонах:

Донецькій області — 620 щеплень;

Львівській області — 401 щеплення;

Одеській області — 381 щеплення.

Щеплення проводилось 120 мобільними бригадами з імунізації та 102 пунктами щеплення, — зазначив Степанов.

Зазначається, що станом на 17 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 466 тис. 230 людей.

Нагадаємо, у Львівській області нещодавно після вакцинації від коронавірусу помер 63-річний чоловік.