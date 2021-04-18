Вакцинація від коронавірусу — в Україні щеплено майже 450 тис. осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n153425-vakcynaciya-vid-koronavirusu-v-ukrayini-schepleno-mayje-450-tys-osib-infografika.htmlРакурс
Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася у лютому. Станом на сьогодні, 18 квітня, вже щеплено 449 тис. 194 особи.
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Вакцинація від коронавірусу передбачає введення двох доз вакцини:
- першу дозу вже отримали 449 192 особи;
- дві дози — п’ять осіб (з них дві особи отримали одну з доз за межами України).
За минулу добу, 17 квітня, в Україні було здійснено 3 тис. 333 щеплення від COVID-19.
Найбільше щеплень за добу зроблено в таких регіонах:
- Донецькій області — 620 щеплень;
- Львівській області — 401 щеплення;
- Одеській області — 381 щеплення.
Щеплення проводилось 120 мобільними бригадами з імунізації та 102 пунктами щеплення, — зазначив Степанов.
Зазначається, що станом на 17 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 466 тис. 230 людей.
Нагадаємо, у Львівській області нещодавно після вакцинації від коронавірусу помер 63-річний чоловік.