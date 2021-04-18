Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні триває вакцинація від коронавірусу, фото:

Вакцинація від коронавірусу — в Україні щеплено майже 450 тис. осіб (ІНФОГРАФІКА)

18 кві 2021, 10:42
999

Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася у лютому. Станом на сьогодні, 18 квітня, вже щеплено 449 тис. 194 особи.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Вакцинація від коронавірусу передбачає введення двох доз вакцини:

  • першу дозу вже отримали 449 192 особи;
  • дві дози — п’ять осіб (з них дві особи отримали одну з доз за межами України).

За минулу добу, 17 квітня, в Україні було здійснено 3 тис. 333 щеплення від COVID-19.

Найбільше щеплень за добу зроблено в таких регіонах:

  • Донецькій області — 620 щеплень;
  • Львівській області — 401 щеплення;
  • Одеській області — 381 щеплення.

Щеплення проводилось 120 мобільними бригадами з імунізації та 102 пунктами щеплення, — зазначив Степанов.

Зазначається, що станом на 17 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 466 тис. 230 людей.

Вакцинація в Україні, інфографіка: Максим Степанов


Розподіл кількості щеплених (перша доза), інфографіка: РНБО

Нагадаємо, у Львівській області нещодавно після вакцинації від коронавірусу помер 63-річний чоловік.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів