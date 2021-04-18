На Буковині під час служби застрелився прикордонник

У Чернівецькій області застрелився прикордонник, фото: cntime.cn.ua

https://racurs.ua/ua/n153433-na-bukovyni-pid-chas-slujby-zastrelyvsya-prykordonnyk.html

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У Чернівецькій області сьогодні, 18 квітня, вранці, під час несення служби зі штатної вогнепальної зброї застрелився прикордонник.

Інцидент стався в межах села Тереблече за кілька кілометрів від міжнародного пункту пропуску «Порубне», розташованого на кордоні України з Румунією. Про це повідомляє агентство УНІАН з посиланням на прес-секретаря Чернівецького прикордонного загону Сергія Бровка.

За словами Бровка, наряд у пункті пропуску почув звук одиночного пострілу в районі кордону, неподалік місця несення служби одного з прикордонних нарядів.

Згодом у цьому районі виявили тіло загиблого прикордонника. На місце пригоди викликали правоохоронців та «швидку», — повідомив прес-секретар.

Загиблому було 24 роки, зазначає видання «Чернівецький промінь».

Військовослужбовець поводив себе нормально, особливою поведінкою не визначався. Чому має місце цей випадок будуть визначати відповідні служби, — розповів Бровко в коментарі виданню.



Зазначається, що цей інцидент, за попередніми даними, не пов’язаний з проходженням військовослужбовцем служби. Можливо, причиною могло стати нерозділене кохання.

Нагадаємо, на початку березня на Запорізькій атомній електростанції застрелилася 34-річна жінка-військовослужбовець, яка несла службу з охорони порядку на об'єкті.