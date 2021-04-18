Погода на завтра. Фото: Istock

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Погода в Україні 19 квітня очікується переважно сонячна, температура повітря вдень прогнозується по-справжньому весняна. У Криму температура повітря досягне позначки +15°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +11° до +15°. Ночі цієї доби будуть відносно теплими. Вітер обіцяють південно-східний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 19 квітня буде мінливо хмарною, сонце час від часу виглядатиме з-за хмар. Вночі температура повітря опуститься до позначки +4°, а вдень температура триматиметься на рівні від +11° до +13° тепла.

Погода в Харкові в найближчу добу очікується сонячна, без опадів. Температура повітря вночі складе від +4° до +6°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +15°.

Погодні умови в Одесі очікуються по-весняному теплі, але хмарні. Повітря вдень прогріється до +15°, вночі очікується температура до +7°C.

Погода у Львові завтра буде дощова та похмура. Температурні показники будуть такими: уночі +3…+5° тепла, а вдень +11…+13° тепла.

Погода в Карпатах 19 квітня прогнозується помірно тепла, очікується дощ. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +4° до +6° тепла, а вдень температура сягне +13° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 19 квітня прогнозується спокійна, магнітні бурі не прогнозується.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода у квітні потішить українців справжнім теплом і сонячними днями, а середня температура повітря коливатиметься у межах 8−11°С вище нуля.