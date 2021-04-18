Погода на завтра. Фото: Istock

https://racurs.ua/n153432-vesennie-dojdi-i-teplo-pogodu-na-zavtra-sprognozirovali-sinoptiki-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 19 апреля ожидается преимущественно солнечная, температура воздуха днем прогнозируется по-настоящему весенняя. В Крыму температура воздуха достигнет отметки +15°.

Днем столбики термометров покажут от +11° до +15°. Ночи в эти сутки будут относительно теплыми. Ветер обещают северо-восточный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 19 апреля будет переменно облачной, солнце время от времени будет выглядывать из-за туч. Ночью температура воздуха опустится до отметки +4°, а днем температура будет держаться на уровне от +11° до +13° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается солнечная, без осадков. Температура воздуха ночью составит от +4° до +6°, а днем столбики термометра застынут на уровне +15°.

Погодные условия в Одессе ожидаются по-весеннему теплые, но облачные. Воздух днем прогреется до +15°, ночью ожидается температура до +7°C.

Погода во Львове завтра будет дождевая и мрачная. Температурные показатели будут следующими: ночью +3…5° тепла, а днем +11…+13° тепла.

Погода в Карпатах 19 апреля прогнозируется умеренно теплая, ожидается дождь. Столбики термометров в темное время суток покажут от +4° до +6° тепла, а днем температура достигнет +13° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 19 апреля прогнозируется спокойная, магнитные бури не прогнозируется.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в апреле порадует украинцев настоящим теплом и солнечными днями, а средняя температура воздуха будет колебаться в пределах 8−11°С выше нуля.