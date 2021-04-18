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Папа Франциск, фото: Vatican News

Папа Римский отреагировал на рост напряженности на Донбассе

18 апр 2021, 14:31
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Папа Римский Франциск, глава католической церкви призвал предотвратить эскалацию насилия на Донбассе и способствовать миру.

Вместе с паломниками в Ватикане он прочитал молитву за жителей региона. Об этом сообщает Vatican News.

По словам понтифика, он с тревогой следит за событиями в отдельных регионах востока Украины, где в течение последних месяцев увеличилось количество нарушений режима прекращения огня.

Настоятельно прошу предотвратить рост напряжения, чтобы, наоборот, осуществлялись жесты, способные поддерживать взаимное доверие и способствовать примирению и миру, которые очень нужны и очень желательны, — заявил он во время традиционной воскресной проповеди.


Понтифик также указал на тяжелую гуманитарную ситуацию в регионе и выразил свою духовную близость с местным населением, за которое призвал молиться.

Напомним, Украина пригласили на заседание Совета ЕС по иностранным делам 19 апреля, на котором будут рассматриваться агрессивные действия России.


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