Папа Римський відреагував на зростання напруженості на Донбасі

Папа Франциск, фото: Vatican News

https://racurs.ua/ua/n153431-papa-rymskyy-vidreaguvav-na-zrostannya-naprujenosti-na-donbasi.html

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Папа Римський Франциск, голова католицької церкви, закликав запобігти ескалації насильства на Донбасі та сприяти мирові.

Разом з паломниками у Ватикані він проказав молитву за мешканців регіону. Про це повідомляє Vatican News.

За словами понтифіка, він з тривогою слідкує за подіями в окремих регіонах сходу України, де протягом останніх місяців збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню.

Наполегливо прошу запобігти зростанню напруження, щоби, навпаки, здійснювалися жести, спроможні підтримувати взаємну довіру та сприяти примиренню та мирові, які дуже потрібні та дуже бажані, — заявив він під час традиційної недільної проповіді.



Понтифік також вказав на важку гуманітарну ситуацію в регіоні та висловив свою духовну близькість з місцевим населенням, за яке закликав молитися.

Нагадаємо, Україну запросили на засідання Ради ЄС із закордонних справ 19 квітня, на якому розглядатимуть агресивні дії Росії.