Дмитро Кулеба візьме участь в онлайн-засіданні Ради ЄС із закордонних справ, фото: Delo.ua

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Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, 19 квітня візьме участь в онлайн-засіданні Ради ЄС із закордонних справ — органу Євросоюзу, який формує об'єднану позицію держав-членів із зовнішньополітичних і безпекових питань.

Відповідне запрошення Кулеба отримав від Верховного представника Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Зазначається, що на засіданні, в якому братимуть участь Боррель та міністри закордонних справ усіх 27 держав-членів Євросоюзу, розглядатимуть питання загострення безпекової ситуації довкола кордонів України та на тимчасово окупованих територіях, спричинене деструктивними та агресивними діями Росії.

Дмитро Кулеба поінформує колег з Європейського Союзу про актуальну безпекову ситуацію, запропонує низку практичних кроків задля зміцнення дієвої підтримки України з боку ЄС, — додають у МЗС.

Нагадаємо, Боррель та міністри закордонних справ так званої «Великої сімки» нещодавно зробили спільну заяву щодо нарощуванням російських військових сил біля кордонів та в незаконно анексованому Криму.