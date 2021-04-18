Россия накапливает войска вокруг Украины, фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n153428-agressiya-rossii-ukrainu-priglasili-na-zasedanie-soveta-ministrov-evrosouza.html

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Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, 19 апреля примет участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам — органа Евросоюза, который формирует объединенную позицию государств-членов относительно внешнеполитических вопросов и вопросов безопасности.

Соответствующее приглашение Кулеба получил от Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Отмечается, что на заседании, в котором примут участие Боррель и министры иностранных дел всех 27 государств-членов Евросоюза, будут рассматривать вопрос обострение безопасностной ситуации вокруг границ Украины и на временно оккупированных территориях, вызванное деструктивными и агрессивными действиями России.

Дмитрий Кулеба проинформирует коллег из Европейского Союза об актуальной ситуации с безопасностью, предложит ряд практических шагов для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС, — добавляют в МИДе.

Напомним, Боррель и министры иностранных дел так называемой «Большой семерки» недавно сделали совместное заявление относительно наращивания российских военных сил у границ и в незаконно аннексированном Крыму.