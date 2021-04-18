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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Zik
МОЗ оновило карантинні зони — Київ та 12 областей «червоні» (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n153430-moz-onovylo-karantynni-zony-kyyiv-ta-12-oblastey-chervoni-infografika.htmlРакурс
Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) сьогодні, 18 квітня, оновило карантинне зонування, яке запроваджується у зв’язку з активним поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.
Згідно з ним, у найбільш суворій «червоній» карантинній зоні залишаються столиця та 12 областей України. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.
У «червоній» зоні перебувають:
- Київ;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Київська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Полтавська область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Чернігівська область;
- Чернівецька область.
У менш суворій «помаранчевій» зоні розташовуються:
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Кіровоградська область;
- Луганська область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область;
- Черкаська область.
У «жовтій» зоні три області:
- Херсонська;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська.
Нагадаємо, в Україні коронавірусна хвороба забрала життя вже майже 40 тис. осіб.
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