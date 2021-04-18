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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Zik

МОЗ оновило карантинні зони — Київ та 12 областей «червоні» (ІНФОГРАФІКА)

18 кві 2021, 13:51
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Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) сьогодні, 18 квітня, оновило карантинне зонування, яке запроваджується у зв’язку з активним поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Згідно з ним, у найбільш суворій «червоній» карантинній зоні залишаються столиця та 12 областей України. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.

У «червоній» зоні перебувають:

  • Київ;
  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Київська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Полтавська область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернігівська область;
  • Чернівецька область.

У менш суворій «помаранчевій» зоні розташовуються:

  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Кіровоградська область;
  • Луганська область;
  • Рівненська область;
  • Тернопільська область;
  • Черкаська область.

У «жовтій» зоні три області:


  • Херсонська;
  • Закарпатська;
  • Івано-Франківська.

Карантинні зони, інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, в Україні коронавірусна хвороба забрала життя вже майже 40 тис. осіб.

Джерело: Ракурс


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