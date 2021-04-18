В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n153430-moz-onovylo-karantynni-zony-kyyiv-ta-12-oblastey-chervoni-infografika.html

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Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) сьогодні, 18 квітня, оновило карантинне зонування, яке запроваджується у зв’язку з активним поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Згідно з ним, у найбільш суворій «червоній» карантинній зоні залишаються столиця та 12 областей України. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.

У «червоній» зоні перебувають:

Київ;

Житомирська область;

Запорізька область;

Київська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Полтавська область;

Одеська область;

Сумська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Чернігівська область;

Чернівецька область.

У менш суворій «помаранчевій» зоні розташовуються:

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Кіровоградська область;

Луганська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Черкаська область.

У «жовтій» зоні три області:

Херсонська;

Закарпатська;

Івано-Франківська.

Нагадаємо, в Україні коронавірусна хвороба забрала життя вже майже 40 тис. осіб.