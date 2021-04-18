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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Zik
Минздрав обновил карантинные зоны — Киев и 12 областей «красные» (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n153430-minzdrav-obnovil-karantinnye-zony-kiev-i-12-oblastey-krasnye-infografika.htmlРакурс
Министерство здравоохранения сегодня, 18 апреля, обновила карантинное зонирование, которое вводится в связи с активным распространением коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно ему, в наиболее строгой «красной» карантинной зоне остаются столица и 12 областей Украины. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.
В «красной» зоне находятся:
- Киев;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Полтавская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черниговская область;
- Черновицкая область.
В менее строгой «оранжевой» зоне располагаются:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Черкасская область.
В «желтой» зоне три области:
- Херсонская;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская.
Напомним, в Украине коронавирусная болезнь унесла жизни уже почти 40 тыс. человек.
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