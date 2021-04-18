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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Zik

Минздрав обновил карантинные зоны — Киев и 12 областей «красные» (ИНФОГРАФИКА)

18 апр 2021, 13:51
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Министерство здравоохранения сегодня, 18 апреля, обновила карантинное зонирование, которое вводится в связи с активным распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно ему, в наиболее строгой «красной» карантинной зоне остаются столица и 12 областей Украины. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

В «красной» зоне находятся:

  • Киев;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Полтавская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черниговская область;
  • Черновицкая область.

В менее строгой «оранжевой» зоне располагаются:

  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Кировоградская область;
  • Луганская область;
  • Ровенская область;
  • Тернопольская область;
  • Черкасская область.

В «желтой» зоне три области:


  • Херсонская;
  • Закарпатская;
  • Ивано-Франковская.

Карантинные зоны, инфографика: Минздрав

Напомним, в Украине коронавирусная болезнь унесла жизни уже почти 40 тыс. человек.

Источник: Ракурс


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