В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Zik

https://racurs.ua/n153430-minzdrav-obnovil-karantinnye-zony-kiev-i-12-oblastey-krasnye-infografika.html

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Министерство здравоохранения сегодня, 18 апреля, обновила карантинное зонирование, которое вводится в связи с активным распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно ему, в наиболее строгой «красной» карантинной зоне остаются столица и 12 областей Украины. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

В «красной» зоне находятся:

Киев;

Житомирская область;

Запорожская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Полтавская область;

Одесская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область;

Черновицкая область.

В менее строгой «оранжевой» зоне располагаются:

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Кировоградская область;

Луганская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Черкасская область.

В «желтой» зоне три области:

Херсонская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская.

Напомним, в Украине коронавирусная болезнь унесла жизни уже почти 40 тыс. человек.