На Буковине во время службы застрелился пограничник

В Черновицкой области застрелился пограничник, фото: cntime.cn.ua

https://racurs.ua/n153433-na-bukovine-vo-vremya-slujby-zastrelilsya-pogranichnik.html

Ракурс

В Черновицкой области сегодня, 18 апреля, утром, во время несения службы из штатного огнестрельного оружия застрелился пограничник.

Инцидент произошел на территории деревни Тереблече в нескольких километрах от международного пункта пропуска «Порубное», расположенного на границе Украины с Румынией. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко.

По словам Бровко, наряд в пункте пропуска услышал звук одиночного выстрела в районе границы, недалеко от места несения службы одного из пограничных нарядов.

Впоследствии в этом районе обнаружили тело погибшего пограничника. На место происшествия вызвали милицию и «скорую», — сообщил пресс-секретарь.

Погибшему было 24 года, отмечает издание «Чернівецький промінь».

«Военнослужащий вел себя нормально, особым поведением не отмечался. Почему имеет место этот случай будут определять соответствующие службы», — рассказал Бровко в комментарии изданию.



Отмечается, что этот инцидент, по предварительным данным, не связан с прохождением военнослужащим службы. Возможно, причиной могла стать неразделенная любовь.

Напомним, в начале марта на Запорожской атомной электростанции застрелилась 34-летняя женщина-военнослужащий, несшая службу по охране порядка на объекте.