Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Война на Донбассе. Фото: Корреспондент

Вражеский огонь убил украинского защитника на Донбассе

18 апр 2021, 19:53
999

Война на Донбассе обострилась в последние месяцы. Еще один украинский военный погиб сегодня, 18 апреля, в результате обстрелов украинских позиций со стороны марионеточных формирований Российской Федерации.

Обстрел велся из автоматических станковых гранатометов. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка «Восток» в Facebook.

Пост ОТГ. Скриншот: FacebookСообщается, что в результате вражеского огня один украинский защитник получил ранения не совместимые с жизнью. Еще один украинский воин получил осколочное ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.


Всего с начала суток зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских наемников.

Напомним, ранее мы сообщали, что российско-террористические войска 17 апреля обстреляли из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов жилой сектор поселка Зайцево Донецкой области. Украинские военные отмечают, что в жилых домах, которые обстреляли оккупанты, никаких военных объектов нет.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров