Вражеский огонь убил украинского защитника на Донбассе

Война на Донбассе. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n153445-vrajeskiy-ogon-ubil-ukrainskogo-zaschitnika-na-donbasse.html

Ракурс

Война на Донбассе обострилась в последние месяцы. Еще один украинский военный погиб сегодня, 18 апреля, в результате обстрелов украинских позиций со стороны марионеточных формирований Российской Федерации.

Обстрел велся из автоматических станковых гранатометов. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка «Восток» в Facebook.



Сообщается, что в результате вражеского огня один украинский защитник получил ранения не совместимые с жизнью. Еще один украинский воин получил осколочное ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Всего с начала суток зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских наемников.

Напомним, ранее мы сообщали, что российско-террористические войска 17 апреля обстреляли из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов жилой сектор поселка Зайцево Донецкой области. Украинские военные отмечают, что в жилых домах, которые обстреляли оккупанты, никаких военных объектов нет.