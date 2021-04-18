Совместимый с европейским COVID-паспорт пообещали в Кабмине

Паспорт. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n153444-sovmestimyy-s-evropeyskim-covid-pasport-poobeschali-v-kabmine.html

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COVID-паспорт для украинцев будет совместим с европейским документом о прохождении иммунизации. Ради этого Украина будет сотрудничать с Еврокомиссией.

Цифровой сертификат будет подтверждать прохождение вакцинации от коронавируса, выздоровление от болезни и прохождения тестов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.



Шмыгаль отметил, что совместимость украинского и европейского сертификата позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе. До этого еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за вакцины, представил будущий европейский сертификат здоровья, который будет действовать с 15 июня.

Напомним, ранее мы сообщали, что COVID-паспорт уже скоро введут во всех странах Европы — этот документ будет действовать до конца эпидемии коронавируса в мире. Окончательное решение о введении в ЕС документов с данными об иммунизации от коронавируса планируют вынести к лету.