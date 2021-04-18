Енин. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/n153443-nazvana-familiya-rossiyskogo-diplomata-kotorogo-vyshlut-iz-kieva.html

Ракурс

Российского дипломата вышлют из Украины из-за задержания и высылки украинского консула в Санкт-Петербурге.

Украина намерена выслать старшего дипломата, одного из советников посольства РФ в Киеве Черникова. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире канала «Украина 24».

Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена ​​российскому посольству завтра, — заявил Енин.

По его словам, этот человек был избран в целях максимально ослабить российское учреждение. В действиях россиян Киев услышал определенный шантаж, отметил Енин.

Нам говорят, что если вы будете настаивать на объявление персоной нон грата именно сотрудника посольства, а не одного из консульств, то мы будем вынуждены объявить персоной нон грата сотрудника вашего же посольства в Москве, — сказал заместитель министра иностранных дел.



Накануне, 16 апреля в Санкт-Петербурге, задержали украинского консула Александра Сосонюка. В ФСБ России утверждают, что он был задержан при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ. В то же время в Украине заявили, что это было фактически нападение. Позже в России заявили о высылке консула Александра Сосонюка. Он должен покинуть РФ до 21 апреля.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина высылает российского дипломата из-за задержания в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка. Старший дипломат посольства РФ должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с понедельника, 19 апреля.