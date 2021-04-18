Єнін. Фото: Інтерфакс

https://racurs.ua/ua/n153443-nazvano-prizvysche-rosiyskogo-dyplomata-yakogo-vyshlut-iz-kyieva.html

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Російського дипломата вишлють з України через затримання та висилку українського консула в Санкт-Петербурзі.

Україна має намір вислати старшого дипломата, одного з радників посольства РФ у Києві Чернікова. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі каналу «Україна 24″.

Його прізвище Черніков. І відповідна нота буде спрямована російському посольству завтра, — заявив Єнін.

За його словами, цей чоловік був обраний із метою максимально ослабити російську установу. У діях росіян Київ почув певний шантаж, наголосив Єнін.

Нам кажуть, що якщо ви будете наполягати на оголошення персоною нон грата саме співробітника посольства, а не одного з консульств, то ми будемо змушені оголосити персоною нон грата співробітника вашого ж посольства в Москві, — сказав заступник міністра закордонних справ.



Напередодні, 16 квітня в Санкт-Петербурзі затримали українського консула Олександра Сосонюка. У ФСБ Росії стверджують, що він був затриманий під час отримання інформації закритого характеру у процесі зустрічі з громадянином РФ». Водночас в Україні заявили, що це був фактично напад. Пізніше в Росії заявили про висилку консула Олександра Соснюка. Він мусить покинути РФ до 21 квітня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна висилає російського дипломата через затримання в Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка. Старший дипломат посольства РФ повинен покинути територію України протягом 72 годин, починаючи з понеділка, 19 квітня.