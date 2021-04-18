Додаток. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n153442-vidvidaty-zruynovani-pam-yatky-v-smartfoni-proponuut-lvivski-rozrobnyky-foto-video.html

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Зруйновані пам’ятки в смартфоні пропонують відвідати львівські стартапери. Вони розробили незвичайний додаток доповненої реальності ChameleonAge, який дозволяє зробити фото на фоні зруйнованих історичних пам’яток.

Над застосунком працює команда з 12 людей. Про це повідомляє «Суспільне».





Повідомляється, що на місці зруйнованих пам’яток буде розміщуватися інформаційний стенд, двомовний опис споруди і QR-код, за яким можна буде завантажити додаток і отримати доступ до перегляду споруди в період її розквіту. Також у додатку з’явиться мультимовний аудіогід, де жителі міста, туристи з різних країн зможуть послухати цікаві історичні дані.





За словами засновника стартапу Ігоря Ковалишина, завдяки застосунку можна буде побачити не лише стіни замку, а і дві вежі, які були колись на місці пагорба. Далі можна буде побачити в’їзну браму. А перший об'єкт, над яким працювала команда, була синагога «Золота Роза», що була зруйнована в 1942 році. Її можна обернути та подивитися в деталях.

Ми збираємо історичне дослідження, тобто працюємо з істориками, архітекторами, вони нас консультують, потім це передається відділу 3D-моделювання. Хлопці геніально просто, на основі оцих зображень, рефренсів, описів, роблять 3D-моделі зруйнованих пам’яток, потім це передається програмісту, який це інтегрує в наш додаток, — розповідає стартапер.



Група розробників додатку заявляє, що має в планах показати Ренесансну ратушу, Низький замок, Галицьку і Краківську браму.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штучний інтелект навчили малювати в стилі всесвітньовідомих митців. Комп’ютерний художник Гленн Маршалл створив спеціальний додаток на базі штучного інтелекту. Бот отримав назву «Химера» й уміє робити вихідне зображення схожим на картину Сальвадора Далі, Пікассо та інших. Система заснована на модифікації вихідної картини за допомогою текстової інформації.