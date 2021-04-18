Біткоїн. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n153441-kurs-bitkoyina-shaleno-obvalyvsya-u-chomu-prychyna-infografika.html

Ракурс

Курс біткоїна, відомої криптовалюти, різко обвалився після того, як був оновлений історичний максимум.

Обвал валюти в ціні трапився тоді, коли США запровадили санкції проти 28 криптовалютних Bitcoin-адрес за причетність до російського втручання у вибори в США. Про це повідомляє Coindesk.





Біткоїн обвалився до 52 тис. доларів з позначки у 60 тис. доларів за один біткоїн. Обвал стався всього за 15 хвилин. Таким чином Bitcoin досягнув свого тритижневого мінімуму. Напередодні обвалу курсу адміністрація президента США ввела санкції проти криптовалютних адрес пакистанської фірми Second Eye Solution, яка пов’язана з Росією та причетна до втручання у вибори в США.





Ця фірма допомагала обходити санкції та перевірки на відмивання грошей, а також підроблювала документи для використання у соцмережах. У Вашингтоні вважають, що саме ці документи використовувала російська «фабрика тролів» для втручання у вибори президента США 2020 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курс біткоїну 13 квітня 2021 року досяг позначки 62,5 тис. доларів, що стало новим історичним максимумом для криптовалюти.