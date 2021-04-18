Курс биткоина. Фото: Istock

https://racurs.ua/n153441-kurs-bitkoina-masshtabno-obvalilsya-v-chem-prichina-infografika.html

Ракурс

Курс биткоина, известной криптовалюты, резко обвалился после того, как был обновлен исторический максимум.

Обвал валюты в цене случился тогда, когда США ввели санкции против 28 криптовалютних Bitcoin-адресов из-за причастности к российскому вмешательству в выборы в США. Об этом сообщает Coindesk.



Биткоин обвалился до 52 тыс. долларов с отметки в 60 тыс. долларов за один биткоин. Обвал произошел всего за 15 минут. Таким образом Bitcoin достиг своего трехнедельного минимума. Накануне обвала курса администрация президента США ввела санкции против криптовалютних адресов пакистанской фирмы Second Eye Solution, которая связана с Россией и причастна к вмешательству в выборы в США.

Эта фирма помогала обходить санкции и проверки на отмывание денег, а также подделывала документы для использования в соцсетях. В Вашингтоне считают, что именно эти документы использовала российская «фабрика троллей» для вмешательства в выборы президента США в 2020 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что курс биткоина 13 апреля 2021 года достиг отметки 62,5 тыс. долларов, что стало новым историческим максимумом для криптовалюты.