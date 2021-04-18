Вероятных победителей «Оскара-2021» назвали букмекеры

Оскар-2021. Фото: Istock

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Ракурс

«Оскар-2021», известная кинопремия, может удивить неожиданными победителями в этом году. Букмекеры предсказали, что золотую статуэтку за лучший фильм и режиссуру получит драма Хлои Чжао «Земля кочевников».

Церемония награждения состоится в ночь на 25 апреля. Прогнозами букмекеров поделился портал Oddschecker.

Сообщается, что наибольшие шансы получить статуэтку за лучшую мужскую роль в этом году у Чедвика Боузмана («Ма Рейни: мать блюза») и Энтони Хоупкинса («Отец»). В то же время лучшей актрисой в этом году может стать Керри Малиган, которые сыграла главную роль в фильме «Перспективная девушка». Забрать золотую статуэтку за самый кассовый мультфильм 2020 года сможет «Душа» — она ​​остается лидером в номинации «Анимационный фильм».

Отметим, что в этом году церемония награждения премии «Оскар-2021» впервые в истории пройдет не только в США — это сделают для тех, кто не сможет прибыть на награждение в Лос-Анджелес 25 апреля. Сейчас в Лондоне и Париже ведется подготовка специальных площадок, на которых будет вестись трансляция церемонии.

Продюсеры «Оскара-2021» отправили номинантам письмо, в котором раскрыли детали нынешней церемонии. Несмотря на эпидемическую ситуацию, мероприятие полностью состоится в офлайн-формате. Накануне гостям придется сделать тест на коронавирус, а участвовать в церемонии онлайн будет запрещено.

Напомним, ранее мы сообщали, что ведущими церемонии вручения премии «Оскар-2021» станут Брэд Питт и Зендая. Имена знаменитостей, которые будут вручать награды победителям премии, объявила Американская киноакадемия в своем Instagram.