Партию вакцины AstraZeneca пообещал до конца июня Ляшко

Вакцинация в Украине. Фото: Istock

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Вакцинация в Украине от коронавируса продолжается. Украина ожидает получить следующие 1,4 млн доз вакцины от производителя AstraZeneca до конца июня.

При этом Ляшко добавил, что из Индии также ожидается поставка 1,5 млн доз вакцины Covishield. Об этом главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

До конца мая мы ожидаем получить следующие поставки, это где 1,4 млн доз AstraZeneca, — сказал он.



До этого глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что поставка следующей партии вакцины Covishield в Украине может быть отложена на определенный срок из-за информационной кампании, развернутой против нее в нашей стране.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине началась вакцинация от коронавируса препаратом Comirnaty, созданным компаниями Pfizer и BioNTech. Первые прививки этой вакциной были сделаны сегодня, 18 апреля, в Киевской области.