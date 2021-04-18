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Ракурс
Вакцинація від коронавірусу. Фото: Istock

Партію вакцини AstraZeneca пообіцяв до кінця червня Ляшко

18 кві 2021, 17:08
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Вакцинація в Україні від коронавірусу продовжується. Україна очікує отримати наступні 1,4 млн доз вакцини від виробника AstraZeneca до червня.

При цьому Ляшко додав, що потім з Індії очікується постачання 1,5 млн доз вакцини Covishield. Про це головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24».

До кінця травня ми очікуємо отримати наступні поставки, це десь 1,4 млн доз AstraZeneca, — сказав він.


До цього голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що постачання наступної партії вакцини Covishield в Україну може бути відкладене на певний термін через інформаційну кампанію, розгорнуту проти неї в нашій країні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу препаратом Comirnaty, створеним компаніями Pfizer та BioNTech. Перші щеплення цією вакциною зроблені сьогодні, 18 квітня, у Київській області.

Джерело: Ракурс


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