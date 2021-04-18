В Україні триває вакцинація від коронавірусу, фото:

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В Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу препаратом Comirnaty, створеним компаніями Pfizer та BioNTech.

Перші щеплення цією вакциною зроблені сьогодні, 18 квітня, у Київській області. Про це повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації (КОДА).

Зазначається, що вчора, 17 квітня, область отримала перші 1 тис. 170 доз цієї вакцини.

Призначена вона насамперед для працівників і мешканців будинків для людей похилого віку. Туди, згідно визначеного графіку, виїжджатимуть наші мобільні бригади й проводитимуть щеплення, — зазначив голова КОДА Василь Володін.

Упродовж сьогоднішнього дня щеплення препаратом Сomirnaty мають провести у двох спеціалізованих закладах регіону:

щепити 78 працівників і 42 мешканців Бородянського психоневрологічного інтернату;

після них щепити 84 працівника та 12 мешканців Білоцерківського психоневрологічного інтернату.

Паралельно з Сomirnaty, у Київській області також здійснюють щеплення препаратом CoronaVac. Ця вакцина призначена для щеплення маломобільних груп населення та їх опікунів, працівників освіти, які будуть залучені до проведення ЗНО, a тaкoж інших кaтeгopій, визнaчeних дopoжньoю кapтoю.

Нагадаємо, нещодавно головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомляв, що вакцинація препаратом від Pfizer розпочнеться 18 квітня у Київській області, а з 19 квітня — по всій Україні.