Вакцинація препаратом Pfizer розпочалася в Україні (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n153436-vakcynaciya-preparatom-pfizer-rozpochalasya-v-ukrayini-foto.htmlРакурс
В Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу препаратом Comirnaty, створеним компаніями Pfizer та BioNTech.
Перші щеплення цією вакциною зроблені сьогодні, 18 квітня, у Київській області. Про це повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації (КОДА).
Зазначається, що вчора, 17 квітня, область отримала перші 1 тис. 170 доз цієї вакцини.
Призначена вона насамперед для працівників і мешканців будинків для людей похилого віку. Туди, згідно визначеного графіку, виїжджатимуть наші мобільні бригади й проводитимуть щеплення, — зазначив голова КОДА Василь Володін.
Упродовж сьогоднішнього дня щеплення препаратом Сomirnaty мають провести у двох спеціалізованих закладах регіону:
- щепити 78 працівників і 42 мешканців Бородянського психоневрологічного інтернату;
- після них щепити 84 працівника та 12 мешканців Білоцерківського психоневрологічного інтернату.
Паралельно з Сomirnaty, у Київській області також здійснюють щеплення препаратом CoronaVac. Ця вакцина призначена для щеплення маломобільних груп населення та їх опікунів, працівників освіти, які будуть залучені до проведення ЗНО, a тaкoж інших кaтeгopій, визнaчeних дopoжньoю кapтoю.
Нагадаємо, нещодавно головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомляв, що вакцинація препаратом від Pfizer розпочнеться 18 квітня у Київській області, а з 19 квітня — по всій Україні.