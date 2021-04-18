Єлизавета II. Фото: CNN

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Єлизавета II, королева Великої Британії, сиділа окремо від усієї родини під час похорону свого чоловіка, принца Філіппа, який відбувся сьогодні, 18 квітня.

На похороні чоловіка вона мусила сидіти сама через жорсткі карантинні обмеження, що встановленні по всій країні. Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що під час церемонії вся королівська родина суворо дотримувалася встановлених епідеміологічних обмежень Великої Британії щодо запобігання коронавірусу. Усі гості, які не є членами однієї родини, повинні були сидіти на відстані близько двох метрів один від одного.





Зауважимо, що сама королева Єлизавета II та покійний принц Філіп перебували в ізоляції з деякими членами їхньої родини, тому монарша особа не змогла приєднатися до інших родичів, які були присутні на церемонії й була змушена сидіти одна під час служби.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що похорон герцога Единбурзького принца Філіпа відбувся 18 квітня на території Віндзорського замку. Карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу, не дозволяв великої кількості осіб на церемонії прощання.

На похороні були присутні найрідніші — королева Єлизавета II та її діти — донька Анна й сини Чарльз, Едвард та Ендрю, онуки — Вільям і Гаррі. Останній днями прибув зі США, але без своєї дружини. Лікарі не рекомендували Меган Маркл летіти через вагітність. Трансляцію похорон проводили британські ЗМІ.