Королева на похоронах. Фото: CNN

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Елизавета II, королева Великобритании, сидела отдельно от всей семьи во время похорон своего мужа, принца Филиппа, которые состоялись сегодня, 18 апреля.

На похоронах мужа она должна была сидеть одна из-за жестких карантинных ограничений, установленных по всей стране. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что во время церемонии вся королевская семья строго придерживалась установленных эпидемиологических ограничений Великобритании по предотвращению распространения коронавируса. Все гости, которые не являются членами одной семьи, должны были сидеть на расстоянии около двух метров друг от друга.



Отметим, что сама королева Елизавета II и покойный принц Филипп находились в изоляции с некоторыми членами их семьи, поэтому монаршая особа не смогла присоединиться к другим родственникам, которые присутствовали на церемонии и была вынуждена сидеть одна во время службы.

Напомним, ранее мы сообщали, что похороны герцога Эдинбургского принца Филиппа состоялись 18 апреля на территории Виндзорского замка. Карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, не позволил пригласить большое количество лиц на церемонию прощания.

На похоронах присутствовали родные — королева Елизавета II и ее дети — дочь Анна и сыновья Чарльз, Эдвард и Эндрю, внуки — Уильям и Гарри. Последний на днях прибыл из США, но без своей жены. Врачи не рекомендовали Меган Маркл лететь из-за беременности. Трансляцию похорон проводили британские СМИ.