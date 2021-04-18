Лагерь россиян. Фото: CIT

https://racurs.ua/n153434-masshtabnyy-voennyy-gorodok-razvernuli-rossiyane-v-krymu-foto.html

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Агрессия России у украинских границ продолжает наращиваться. На оккупированном россиянами украинском полуострове государство-агрессор построило огромный военный городок, состоящий из основной и дополнительной частей.

Лагерь возвели в период с 15 марта по 2 апреля. Об этом сообщает группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).



Сообщается, что российские оккупанты развернули масштабный военный лагерь в центре Керченского полуострова — около населенного пункта Марфовка. Согласно изображениями со спутника в Крым были переброшены части 58 армии ВС РФ (возможно, 136 мотострелковая и 291 артиллерийская бригады) с Северного Кавказа.



Накануне российское Минобороны сообщало, что перебазировало подразделения 58 армии на оккупированный полуостров для якобы военных учений. На объекте, кроме жилых помещений для военных, сконцентрированы тысячи военных машин, стоящих рядами на огражденной территории.

На снимках со спутника не видно тяжелой техники в лагере, такой как танки или самоходные артиллерийские установки «Мста-С», которые также перебрасывались в Крым в составе частей 58 армии. Поэтому это может быть не единственный лагерь оккупационных частей, переброшенных с Северного Кавказа в Крым.

Напомним, ранее мы сообщали, что группа российских кораблей Каспийской флотилии прошла под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашла в Черное море. Россия перебросила из Каспийского в Черное море 15 кораблей. Среди них — три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения. Боевые судна якобы должны были принять участие в зачетных морских учениях.