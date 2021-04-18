Табір росіян. Фото: СІТ

https://racurs.ua/ua/n153434-masshtabne-viyskove-mistechko-rozgornuly-rosiyany-v-krymu-foto.html

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Агресія Росії біля українських кордонів продовжує нарощуватися. На окупованому росіянами українському півострові держава-агресор побудувала величезне військове містечко, що складається з основної та додаткової частин.

Табір звели в період з 15 березня по 2 квітня. Про це повідомляє група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT).





Повідомляється, що російські окупанти розгорнули масштабний військовий табір у центрі Керченського півострова — біля населеного пункту Марфівка. Згідно з зображеннями із супутника, до Криму відправили перекинуті з Північного Кавказу частини 58 армії ЗС РФ (можливо, 136 мотострілецька і 291 артилерійська бригади).





Напередодні російське Міноборони повідомляло, що перебазувало підрозділи 58 армії на окупований півострів нібито для військових навчань. На об'єкті, крім житлових приміщень для військових, сконцентровані тисячі військових машин, що стоять рядами на огородженій території.

На знімках із супутника не видно важкої техніки в таборі, такої як танки або самохідні артилерійські установки «Мста-С», які також перекидалися в Крим у складі частин 58 армії. Тому це може бути не єдиний табір окупаційних частин, перекинутих із Північного Кавказу до Криму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що група російських кораблів Каспійської флотилії пройшла під Кримським мостом по Керченській протоці та зайшла в Чорне море. Росія перекинула з Каспійського в Чорне море 15 кораблів. Серед них — три артилерійських і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення. Бойові судна начебто повинні взяти участь у залікових морських навчаннях.