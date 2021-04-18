В Украине продолжается вакцинация от коронавируса

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В Украине началась вакцинация от коронавируса препаратом Comirnaty, созданным компаниями Pfizer и BioNTech.

Первые прививки этой вакциной сделаны сегодня, 18 апреля, в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации (КОГА).

Отмечается, что вчера, 17 апреля, область получила первые 1 тыс. 170 доз этой вакцины.

Предназначена она прежде всего для сотрудников и жителей домов престарелых. Туда, согласно определенному графику, будут выезжать наши мобильные бригады и проводить прививки, — отметил глава КОДА Василий Володин.

В течение сегодняшнего дня прививки препаратом Сomirnaty должны провести в двух специализированных учреждениях региона:

привить 78 сотрудников и 42 жителей Бородянского психоневрологического интерната;

после них прививать 84 сотрудников и 12 жителей Белоцерковского психоневрологического интерната.

Параллельно с Сomirnaty, в Киевской области также осуществляют прививки препаратом CoronaVac. Эта вакцина предназначена для прививки маломобильных групп населения и их опекунов, работников образования, которые будут привлечены к проведению ВНО, a тaкже других кaтeгopий, определенных дорожней картой.

Недавно главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что вакцинация препаратом от Pfizer начнется 18 апреля во Киевской области, а с 19 апреля — по всей Украине.