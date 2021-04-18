Супертайфун. Фото: Severe

https://racurs.ua/ua/n153438-supertayfun-surige-vstanovyv-istorychnyy-rekord-foto-video.html

Ракурс

Тайфун «Суріге» став найінтенсивнішим тропічним циклоном у квітні за всю історію спостережень. Швидкість вітру супертайфуна п’ятої категорії «Суріге» досягла показника в 305 км/год.

Зараз штормова система рухається на північний захід через Філіппінське море. Про це повідомляє Severe Weather.





Повідомляється, що мінімальний центральний тиск супертайфуна досягнув значення в 888 мбар. Зазначається, що такий низький тиск спостерігається лише в найсуворіших штормах.

Супертайфун «Суріге» перевершив за силою тайфун «Майсак», який вирував у 2015 році. Відомо, що «Суріге» дуже швидко посилився від тайфуну першої категорії до потужного шторму п’ятої категорії — це відбулося всього за 36 годин, з п’ятниці по суботу. Це понад у два рази перевищило швидкість стрімкого зміцнення тропічного циклону.



Супертайфун також став першим тропічним циклоном у Північній півкулі, який досяг інтенсивності під час тиску нижче 900 мбар до 1 травня. «Суріге» пройшов процес швидкої інтенсифікації зі значним посиленням вітрів. Згідно з дослідженнями, передумовою для цього стало потепління поверхні океану.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тайфун «Хайшен» вирував у Японії. Стихія залишила без світла майже 430 тис. будинків, з прибережних міст евакуювали 8 млн осіб. У країні закрили фабрики, школи, магазини й підприємства.