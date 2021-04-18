Авіакомпанії США застерегли від польотів над низкою регіонів України та РФ

Авіакомпанії. Фото: AviaNews

https://racurs.ua/ua/n153437-aviakompaniyi-ssha-zasteregly-vid-polotiv-nad-nyzkou-regioniv-ukrayiny-ta-rf.html

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Агресія Росії на українських кордонах привернула увагу американської влади. Авіаційна влада США рекомендувала своїм авіакомпаніям обережно здійснювати рейси над територією України та Російської Федерації через ситуацію, що сформувалася на україно-російському кордоні.

Особливу обережність варто виявляти під час виконання польотів над Московським регіоном, Ростовом-на-Дону, біля Дніпра, Сімферополя та Києва. Про це повідомляє прес-служба Державної авіаційної служби України.

Державіаслужба України запропонувала американській FAA обмінюватися інформацією та координувати дії з реагування на загрози від зони конфлікту на сході держави. Українська сторона також готова надавати повну інформацію щодо стану аеронавігаційного обслуговування та безпеки польотів в Україні.

Державіаслужба відстежує ситуацію в повітряному просторі країни: вона є спокійною й контрольованою. Наразі небезпеки для цивільної авіації немає, — повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що агресія Росії біля українських кордонів продовжує нарощуватися. На окупованому росіянами українському півострові держава-агресор побудувала величезне військове містечко, що складається з основної та додаткової частин.