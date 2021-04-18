Авиакомпании США предостерегли от полетов над рядом регионов Украины и РФ

Авиакомпании. Фото: AviaNews

https://racurs.ua/n153437-aviakompanii-ssha-predosteregli-ot-poletov-nad-ryadom-regionov-ukrainy-i-rf.html

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Агрессия России на украинских границах привлекла внимание американских властей. Авиационные власти США рекомендовали своим авиакомпаниям осторожно осуществлять рейсы над территорией Украины и Российской Федерации из-за ситуации, сформировавшейся на украинско-российской границе.

Особую осторожность следует проявлять при выполнении полетов над Московским регионом, Ростовом-на-Дону, у Днепра, Симферополя и Киева. Об этом сообщает пресс-служба Государственной авиационной службы Украины.

Госавиаслужба Украины предложила американской FAA обмениваться информацией и координировать действия по реагированию на угрозы от зоны конфликта на востоке страны. Украинская сторона также готова предоставлять полную информацию о состоянии аэронавигационного обслуживания и безопасности полетов в Украине.

Госавиаслужба отслеживает ситуацию в воздушном пространстве страны: она спокойная и контролируемая. Сейчас опасности для гражданской авиации нет, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее мы сообщали, что агрессия России у украинских границ продолжает нарастать. На оккупированном россиянами украинском полуострове государство-агрессор построило огромный военный городок, состоящий из основной и дополнительной частей.