Супертайфун. Фото: Severe

https://racurs.ua/n153438-supertayfun-surige-ustanovil-istoricheskiy-rekord-foto-video.html

Ракурс

Тайфун «Суриге» стал самым интенсивным тропическим циклоном в апреле за всю историю наблюдений. Скорость ветра супертайфуна пятой категории «Суриге» достигла шокирующего показателя 305 км/ч.

Сейчас штормовая система движется на северо-запад через Филиппинское море. Об этом сообщает Severe Weather.

Сообщается, что минимальное центральное давление супертайфуна достигло 888 мбар. Отмечается, что такое низкое давление наблюдается лишь в самых суровых штормах.

Супертайфун «Суриге» превзошел по силе тайфун «Майсак», который бушевал в 2015 году. Известно, что «Суриге» очень быстро усилился от тайфуна первой категории до мощного шторма пятой категории — это произошло всего за 36 часов, с пятницы по субботу. Это более чем в 2 раза превысило скорость стремительного укрепления тропического циклона.





Супертайфун также стал первым тропическим циклоном в Северном полушарии, который достиг интенсивности при давлении ниже 900 мбар до 1 мая. «Суриге» прошел процесс быстрой интенсификации со значительным усилением ветров. Согласно исследованиям, причиной этого стало потепление поверхности океана.

Напомним, ранее мы сообщали, что тайфун «Хайшэн» бушевал в Японии. Стихия оставила без света почти 430 тыс. домов, из прибрежных городов эвакуировали 8 млн человек. В стране закрыли фабрики, школы, магазины и предприятия.