Потенційних переможців «Оскару-2021» назвали букмекери

Оскар-2021. Фото: Istock

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Ракурс

«Оскар-2021», відома кінопремія, може здивувати неочікуваними переможцями в цьому році. Букмекери спрогнозували, що золоту статуетку за найкращий фільм та режисуру забере драма Хлої Чжао «Земля кочівників».

Цьогорічна церемонія нагородження відбудеться в ніч на 25 квітня. Прогнозами букмекерів поділився портал Oddschecker.

Повідомляється, що найбільші шанси дістати статуетку за кращу чоловічу роль цьогоріч у Чедвіка Боузмана («Ма Рейні: мати блюзу») та Етноні Хоупкінса («Батько»). Натомість найкращою акторкою в цьому році може стати Керрі Маліган, які зіграла головну роль у фільмі «Перспективна дівчина». Забрати золоту статуетку за найбільш касовий мультфільм 2020 року зможе «Душа» — вона залишається лідером у номінації «Анімаційний фільм».

Зауважимо, що цьогоріч церемонія нагородження премії «Оскар-2021» вперше в історії пройде не лише в США — це зроблять для тих, хто не зможе прибути на нагородження в Лос-Анджелес 25 квітня. Зараз у Лондоні та Парижі ведеться підготовка спеціальних майданчиків, на яких буде вестися трансляція церемонії.

Продюсери «Оскара-2021» надіслали номінантам листа, у якому розкрили деталі цьогорічної церемонії. Попри епідемічну ситуацію, захід повністю відбудеться в офлайн-форматі. Напередодні гостям доведеться зробити тест на коронавірус, а долучатися до церемонії онлайн буде заборонено.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ведучими церемонії вручення премії «Оскар-2021» стануть Бред Пітт і Зендая. Імена знаменитостей, які будуть вручати нагороди переможцям премії, оголосила Американська кіноакадемія у своєму Instagram.