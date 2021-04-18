Приложение. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n153442-posetit-razrushennye-pamyatniki-v-smartfone-predlagaut-lvovskie-razrabotchiki-foto-video.html

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Разрушенные памятники в смартфоне предлагают посетить львовские стартаперы. Они разработали необычное приложение дополненной реальности ChameleonAge, которое позволяет сделать фото на фоне разрушенных исторических памятников.

Над приложением работает команда из 12 человек. Об этом сообщает «Суспільне».





Сообщается, что на месте разрушенных памятников будет размещаться информационный стенд, двуязычное описание сооружения и QR-код, по которому можно будет скачать приложение и получить доступ к виду сооружения в период его расцвета. Также в приложении появится мультиязычный аудиогид, где жители города, туристы из разных стран смогут послушать интересные исторические данные.



По словам основателя стартапа Игоря Ковалишина, благодаря приложению можно будет увидеть не только стены замка, а и две башни, которые были когда-то на месте холма. Далее можно будет увидеть въездные ворота. А первый объектом, над которым работала команда, была синагога «Золотая Роза», разрушенная в 1942 году. Ее можно покрутить и посмотреть в деталях.

Мы собираем историческое исследование, то есть работаем с историками, архитекторами, они нас консультируют, потом это передается отделу 3D-моделирования. Ребята гениально просто, на основе этих изображений, рефренс, описаний, делают 3D-модели разрушенных памятников, потом это передается программисту, он это интегрирует в наше приложение, — рассказывает стартапер.

Группа разработчиков приложения заявляет, что планирует показать Ренессансную ратушу, Низкий замок, Галицкие и Краковские ворота.



Напомним, ранее мы сообщали, что искусственный интеллект научили рисовать в стиле всемирно известных художников. Компьютерный художник Гленн Маршалл создал специальное приложение на базе искусственного интеллекта. Бот получил название «Химера» и умеет делать исходное изображение похожим на картину Сальвадора Дали, Пикассо и других. Система основана на модификации исходной картины с помощью текстовой информации.