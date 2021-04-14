COVID-паспортам дали зеленый свет в Европе

Ковид-паспорт. Фото: Лига

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COVID-паспорт уже скоро введут во всех странах Европы — этот документ будет действовать до конца эпидемии коронавируса в мире.

Окончательное решение о введении в ЕС документов с данными об иммунизации от коронавируса планируют вынести к лету. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в Twitter.

Сообщается, что сейчас Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза согласовал общую позицию для переговоров с Европарламентом о введении единых прививочных сертификатов в странах Европы. Этот шаг должен демонстрировать решимость содействовать свободе передвижения путем создания общего инструмента, считают в ЕС.

Окончательное решение о введении COVID-паспортов планируют вынести в начале лета. Сертификаты планируют ввести уже в конце июня, и они будут использоваться до конца эпидемии коронавируса в мире. Ожидается, что этот документ будет содержать информацию об иммунитете его владельца от коронавируса, который может основываться не только на получении прививки от болезни, но и также на том, что человек уже перенес заболевание и имеет отрицательный результат теста.

Какие преимущества будет предоставлять COVID-паспорт — это будет решать каждая страна ЕС отдельно. Пока не предполагается, что этот документ станет необходимым условием для въезда в ту или иную европейскую страну. Сертификат планируется выдавать в электронном или печатном виде, который будет содержать штрих-код.

Напомним, ранее мы сообщали, что Еврокомиссия представила проект так называемых COVID-паспортов — цифровых сертификатов, подтверждающих прививку от коронавируса.

Чтобы избежать дискриминации лиц, которые еще не вакцинировались, Еврокомиссия предлагает создать не только сертификаты совместимости вакцинации, но и сертификаты результатов тестирования и сертификаты для лиц, выздоровевших после коронавирусной болезни COVID-19.