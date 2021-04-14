COVID-паспортам дали зелене світло в Європі

Ковід-паспорт. Фото: Лига

https://racurs.ua/ua/n153261-covid-pasportam-daly-zelene-svitlo-v-ievropi.html

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COVID-паспорт уже скоро запровадять в усіх країнах Європи — цей документ діятиме до кінця епідемії коронавірусу у світі.

Кінцеве рішення щодо запровадження в ЄС документів із даними щодо імунізації від коронавірусу планують винести до літа. Про це повідомив єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс у Twitter.

Повідомляється, що наразі Комітет постійних представників 27 країн Євросоюзу погодив спільну позицію для переговорів із Європарламентом щодо запровадження єдиних прищепних сертифікатів у країнах Європи. Цей крок має демонструвати рішучість сприяти свободі пересування шляхом створення загального інструменту, вважають у ЄС.

Остаточне рішення щодо запровадження COVID-паспортів планують винести на початку літа. Сертифікати планують запровадити вже наприкінці червня і вони використовуватимуться до кінця епідемії коронавірусу у світі. Очікується, що цей документ буде містити інформацію про імунітет його власника від коронавірусу, який може ґрунтуватися не тільки на отриманні щеплення від коронавірусу, але й також на тому, що людина вже перенесла захворювання та має негативний результат тесту.

Які переваги надаватиме COVID-паспорт — це вирішуватиме кожна країна ЄС окремо. Наразі не передбачається, що цей документ стане необхідною умовою для в’їзду в ту чи іншу європейську країну. Сертифікат планується видавати в електронному або друкованому вигляді, який буде містити штрих-код.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Єврокомісія представила проект так званих COVID-паспортів — цифрових сертифікатів, які підтверджуватимуть щеплення від коронавірусу.

Щоб уникнути дискримінації осіб, які ще не вакцинувалися, Єврокомісія пропонує створити не лише сертифікати сумісності вакцинації, але й сертифікати результатів тестування та сертифікати для осіб, які одужали після коронавірусної хвороби COVID-19.