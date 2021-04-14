Донбас може бути повернений Україні за Байдена - екс-заступник генсека НАТО

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Олександр Вершбоу, колишній посол США в Росії і екс-заступник генерального секретаря НАТО, не виключає, що Україні вдасться повернути контроль над окупованою частиною Донбасу під час перебування при владі у США Джо Байдена.

Донбас може бути повернений за адміністрації Байдена. Я трохи менш оптимістичний щодо Криму, вважаю, що це займе більше часу, — сказав Вершбоу в інтерв’ю виданню «Гордон».

Він зауважив, що для повернення анексованого Криму необхідно дочекатися відходу з посади президента країни-агресора Володимира Путіна і появи в Росії нових лідерів.

Вони можуть бути не демократами чи представниками путінської школи дипломатії, але вони все одно усвідомлюватимуть, що окупація Донбасу більше нашкодила безпеці Росії, ніж підвищила її. І знову ж таки, я не знаю, як довго Путін залишатиметься при владі, — наголосив американський дипломат.

Вербшоу нагадав, що Росія внесла поправки до конституції, що дозволяють Путіну залишатися в Кремлі до 2036 року.

Але… з огляду на протести і загальний рівень невдоволення в Росії, більш прогресивні лідери можуть прийти до влади раніше, ніж прогнозує багато хто, — сказав Вершбоу.

За його словами, країни Заходу «повинні продовжувати підвищувати ціну для Росії» за її агресію на Донбасі.

Не тільки зберігаючи санкції, запроваджені ще у 2014−2015 роках, а й поступово збільшуючи економічний тиск, продовжуючи нарощувати підтримку Збройних сил України. Зокрема й за рахунок присутності в Україні сил НАТО або США і продовження політичної ізоляції Москви з метою в кінцевому підсумку переконати Путіна, що йому було б краще укласти договір, який поверне Донбас під контроль України, а не продовжувати нинішню ситуацію «ні війни, ні миру», — вважає дипломат.

У кримському питанні, на думку Вербшоу, світова спільнота повинна й надалі наполягати на незаконній анексії і підтримувати територіальну цілісність України.