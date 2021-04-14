Донбасс может быть возвращен Украине при Байдене — экс-замгенсека НАТО

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Александр Вершбоу, бывший посол США в России и экс-заместитель генерального секретаря НАТО, не исключает, что Украине удастся вернуть контроль над Донбассом во время пребывания при власти в США Джо Байдена.

Донбасс может быть возвращен при администрации Байдена. Я немного менее оптимистичен в отношении Крыма, я думаю, что это займет больше времени, — сказал Вершбоу в интервью изданию «Гордон».

Он отметил, что для возвращения аннексированного Крыма необходимо будет дождаться ухода с должности президента страны-агрессора Владимира Путина и появления в России новых лидеров.

Они могут быть не демократами или представителями путинской школы дипломатии, но они все равно будут осознавать, что оккупация Донбасса больше навредила безопасности России, нежели увеличила ее. И опять же, я не знаю, как долго Путин будет оставаться у власти, — подчеркнул американский дипломат.

Вербшоу напомнил, что Россия внесла поправки в конституцию, позволяющие Путину оставаться в Кремле до 2036 года.

Но, я почему-то считаю, что, учитывая протесты и общий уровень недовольства в России, более прогрессивные лидеры могут прийти к власти раньше, чем прогнозируют многие, — сказал Вершбоу.

По его словам, страны Запада «должны продолжать повышать цену для России» за ее агрессию на Донбассе.

Не только сохраняя санкции, введенные еще в 2014—2015 годах, но и постепенно увеличивая экономическое давление, продолжать наращивать поддержку Вооруженных сил Украины. В том числе за счет присутствия в Украине сил НАТО или США и продолжения политической изоляции Москвы с целью в конечном итоге убедить Путина, что ему было бы лучше заключить договор, который вернет Донбасс под контроль Украины, а не продлевать нынешнюю ситуацию «ни войны, ни мира», — считает дипломат.

В крымском вопросе, по мнению Вербшоу, мировое сообщество должно продолжать настаивать на незаконной аннексии и поддерживать территориальную целостность Украины.