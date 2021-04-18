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Ракурс
COVID-паспорт. Фото: Слово і діло

Сумісний із європейським COVID-паспорт пообіцяли в уряді

18 кві 2021, 19:30
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COVID-паспорт для українців буде сумісним із європейським документом про проходження імунізації. Заради цього Україна співпрацюватиме з Єврокомісією.

Цифровий сертифікат підтверджуватиме проходження вакцинації від коронавірусу, одужання від хвороби та проходження тестів. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

Допис Шмигаля. Скріншот: Facebook


Шмигаль зазначив, що сумісність українського і європейського сертифіката дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою. До цього єврокомісар Тьєрі Бретон, відповідальний за вакцини, представив майбутній європейський сертифікат здоров’я, який діятиме з 15 червня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що COVID-паспорт уже скоро запровадять в усіх країнах Європи — цей документ діятиме до кінця епідемії коронавірусу у світі. Кінцеве рішення щодо запровадження в ЄС документів із даними щодо імунізації від коронавірусу планують винести до літа.

Джерело: Ракурс


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