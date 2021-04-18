Сумісний із європейським COVID-паспорт пообіцяли в уряді

COVID-паспорт. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n153444-sumisnyy-iz-ievropeyskym-covid-pasport-poobicyaly-v-uryadi.html

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COVID-паспорт для українців буде сумісним із європейським документом про проходження імунізації. Заради цього Україна співпрацюватиме з Єврокомісією.

Цифровий сертифікат підтверджуватиме проходження вакцинації від коронавірусу, одужання від хвороби та проходження тестів. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

Шмигаль зазначив, що сумісність українського і європейського сертифіката дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою. До цього єврокомісар Тьєрі Бретон, відповідальний за вакцини, представив майбутній європейський сертифікат здоров’я, який діятиме з 15 червня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що COVID-паспорт уже скоро запровадять в усіх країнах Європи — цей документ діятиме до кінця епідемії коронавірусу у світі. Кінцеве рішення щодо запровадження в ЄС документів із даними щодо імунізації від коронавірусу планують винести до літа.